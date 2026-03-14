家でペットと楽しい毎日を過ごしている人もいれば、飼いたくても飼えなくて可愛い写真や動画で癒されている人も多いはず。10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役男女高校生449人に行った「あなたは、犬と猫どちらが好きですか？」というアンケート結果を公開した。 【写真】米袋に鯉のぼり…何でも着こなすワンちゃん 今回の調査では60.9%が「