今季より滋賀に加入したGK本吉勇貴滋賀県勢で初めてのJクラブとしてJ2・J3百年構想リーグを戦っているレイラック滋賀が、8日のロアッソ熊本との8日のホーム開幕戦を1-0で制した。ファン・サポーターを含めて、滋賀に関わる全員が待ち焦がれてきた歴史的なアニバーサリーで先発を託され、クリーンシートを達成した新加入の33歳の苦労人、GK本吉勇貴はいま亡き恩師への思いを込めながら選んだ背番号「41」を介して不思議な力を感じ