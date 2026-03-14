2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で、アメリカとカナダのライバル対決はアイスホッケー界を大いに沸かせた。そしてそのライバル関係が、今度は野球のダイヤモンドにも持ち込まれている。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で13日（日本時間14日）に対戦する両国の代表チームは、それぞれホッケーから刺激を受けている。アメリカ代表のマーク・デローサ