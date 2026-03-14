エースの一撃で、ポストシーズンが大きく近づいた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がチーム10戦ぶりのトップを獲得。チームポイントはほぼ原点の▲5.9まで回復した。【映像】強烈な一撃！園田賢が一発で決めた逆転の親跳満第1試合は鈴木たろう（最高位戦）が粘りの2着を獲得。この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）