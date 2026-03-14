AIを用いて犯罪を捜査し、抑止する「予測型警察活動」への取組みが進んでいる。しかし一方で、差別や偏見につながりかねない危険性など、注意すべき点も多い。「予測型警察活動」を正しくコントロールするためになすべきことは何か、筑波大学ビジネスサイエンス系の尾崎愛美准教授による論考。予測型警察活動とは何か〜神奈川での先進的な取組み〜近年、AIによるデータ分析を手がかりに、過去に起きた犯罪の解決や、将来発生し得る