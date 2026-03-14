協同乳業は、日本初の当たりつきアイスとして発売した『ホームランバー』の体験型ポップアップイベント『当たりだらけの!?アタルフェス』を25日から27日の3日間、千葉・イオンモール幕張新都心のグランドモール1階「グランドコート」にて開催する。【写真】「アタルフェス」当たりでもらえる賞品など同イベントは、『ホームランバー』ならではの、「当たる」高揚感を感じられるポップアップイベントとなっている。縁日風ゲーム