先頭には「あの機関車」が……！静かな車内にひたすら響くジョイント音、車窓を流れる踏切の赤いライトと警報器の音……。すっかり過去のものとなりつつある客車夜行列車の旅ですが、その旅情を味わえるツアー「大井川鐵道 夜行急行」が、2026年2月28日から翌3月1日にかけて実施されました。2025年11月から運行を開始した12系客車を、夜行列車として運転したのです。【旅情たっぷり】大井川鐵道の「夜汽車旅」を追体験する（写真