カンタス航空は、コロナ禍のフライトクレジットに関する集団訴訟で、和解に達した。オーストラリア連邦裁判所の承認を条件として、カンタス航空は責任を認めることなく、1億500万豪ドルを支払うことに合意した。和解金は2027年度上半期の支払いを見込んでおり、すでに引当金を計上している。集団訴訟は、2023年8月にカンタス航空を相手取り提起されていた。2020年1月から2022年1月までの間、カンタス航空により欠航とされたフライ