東京と大阪のJRには、ぐるっと円を描くように走る環状路線が存在する。東の山手線と西の環状線だ。この二つの路線は、いずれも時計まわりに運行する線路を外回り、反時計まわりに運行する線路を内回りと呼ぶ。と、ここまでは同じなのだが、マニアックな見方をすると違うことがひとつあることをご存じだろうか。電車の形式やラインカラーが異なることではないことは先に申し上げておこう。鉄道愛好者ならば常識だ、と言われてしまい