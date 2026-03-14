LINEヤフーは、Yahoo! JAPAN IDのログイン不能時のアカウント復旧などの本人確認で利用できる「デジタル認証アプリ」を導入した。 「デジタル認証アプリ」は、マイナンバーカードを活用してオンライン上で本人確認ができるデジタル庁提供のアプリ。 これまでは本人確認書類を郵送またはウェブ経由で提出する必要があったが、同アプリの導入により、スマートフォンとマイナンバーカ&#