ゲオホールディングスは、宅配ロッカーやコンビニから発送・買取ができるサービス「ゲオ買取ロッカー」を開始した。ストレスフリーな買取体験を目指す。 利用方法は、スマートフォンから申し込みを行い、発行される二次元コードを利用してPUDOステーション、または対象のコンビニに持ち込んで発送をする。査定結果がメールアドレスに届けられ、マイページか