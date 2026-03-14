老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料を払うことで手取りが減り生活が苦しい方からの質問です。Q：65歳の男性。年金を65歳からいただいています。働いて厚生年金保険料も払ってます