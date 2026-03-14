前回王者のプライドを懸けて挑む侍ジャパン。今大会でも世界最高峰のレベルを証明するため、精鋭たちが集結しました。接戦での一打やピンチを救う快投など、勝利への鍵を握る「期待の星」は誰なのか。ファンの熱い願いが込められたランキング結果をお届けします。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しま