お笑いコンビ・ミキの昴生さんは3月13日、自身のInstagramを更新。家族でトイ・ストーリーホテルに泊まったことを報告しました。【写真】家族で泊まったトイ・ストーリーホテル「家族でトイストーリーホテル泊まりました」昴生さんは「家族でトイストーリーホテル泊まりました」とつづり、7枚の写真を投稿。東京ディズニーリゾートのトイ・ストーリーホテルを家族で満喫した様子を披露しています。1枚目は同ホテル前で撮影したショ