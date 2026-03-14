ふとテレビをつけると、引き込まれてついつい商品を注文してしまう……そんな経験は誰にもあるはず。【写真】日本で最初に『ショップチャンネル』が紹介した“爆売れ商品”24時間365日、生放送で商品を紹介・販売し、お茶の間にさまざまな商品を届ける、日本初のショッピング専門チャンネルの「ショップチャンネル」が、今年で30周年を迎えた。時代はスマホ・ネット全盛へと移り変わる中、通販番組として変わらず愛されている