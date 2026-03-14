JR東日本は、14日から運賃を改定して全面的な値上げを行います。午前1時半ごろ、東京駅では改定前の古い運賃表を剥がし、新たな運賃表に切り替える作業が行われました。JR東日本の担当者：運賃は上がったけど良くなったと言っていただけるように、引き続き取り組んでまいります。JR東日本では14日から、山手線などの切符の初乗り運賃はこれまでの150円から160円に値上げします。普通運賃の値上げ率は平均7.8％で、例えば切符で移動