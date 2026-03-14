広島の常広羽也斗投手（２４）が１３日、自身初の開幕１軍入りへ猛アピールを誓った。８日に１軍に昇格。１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、八回から登板し１回１安打無失点と好投した。伝家の宝刀フォークには安定感がある。直球の質をさらに高め、救援陣の開幕１軍争いを勝ち抜く。覚悟を決め、己の居場所をこじ開ける。毎試合、スコアボードに０を刻むことでしか、自身初の開幕１軍への扉は開かない。常広は「やるべきことは