【ポートセントルーシー（米フロリダ州）共同】米大リーグは13日、各地でオープン戦が行われ、メッツの千賀はフロリダ州ポートセントルーシーでのマーリンズ戦に先発し、3回を無安打無失点、5三振と好投した。カブスの今永はキャッチボールで調整した。