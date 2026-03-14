アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は原油の積み出し港があるイランのカーグ島を攻撃したと明らかにしました。トランプ大統領は13日、イランへの攻撃をめぐり、「イランの宝であるカーグ島の軍事目標を完全に破壊した」とSNSに投稿しました。カーグ島はペルシャ湾にある原油の積み出し港がある島で、イランの経済活動にとって極めて重要な場所となります。トランプ大統領は「良識ある判断として、