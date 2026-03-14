アメリカのヘグセス国防長官は、イランの新しい最高指導者に選ばれたモジタバ師について、攻撃で負傷した模様だと明らかにしました。【映像】ヘグセス国防長官の発言ヘグセス国防長官「いわゆる“最高指導者”が負傷し、おそらく外見が損なわれていることを把握している。昨日声明が出たが、弱々しく、音声も映像もなかった」ヘグセス国防長官は13日の記者会見で、モジタバ師についてこう述べた上でイランの指導部は逃亡中で正