ボートレーサーの毒島誠、仲谷颯仁が、このほど、都内で行われた「ＳＵＰＥＲＦＯＲＭＵＬＡ×ＢＯＡＴＲＡＣＥスペシャルトークショー」に、レーシングドライバーの阪口晴南、笹原右京と出席した。一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会と全日本スーパーフォーミュラ選手権の運営元である株式会社日本レースプロモーションのパートナーシップ締結後初となるコラボイベントが実現。イベントでは、それぞれの競技の共通点、魅力