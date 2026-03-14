原油価格の高騰を受けて、アメリカがロシア産原油の購入を認めたことについて、ウクライナのゼレンスキー大統領が「平和に役立たない」と述べるなど、ヨーロッパ各国の首脳から反発の声が出ています。アメリカは12日にロシア産の原油などについて、現在、海上に滞留しているものに限って各国が購入することを一時的に認めると発表しました。これに対し、フランスを訪問中のゼレンスキー大統領は強く反発しました。ウクライナのゼレ