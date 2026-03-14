日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)が、きょう14日の放送で最終回。トークゲストに、ゆずが登場する。(左から)有働由美子、北川悠仁、岩沢厚治、松下洸平、小峠英二トークでは、映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話が披露されるほか、スタジオにはゆずのファンが集結し、直接聞きたいことを質問する。さらに、2022年に北川悠仁が楽曲提供を行ったなにわ男子との秘話も。なに