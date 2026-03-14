●頑張っている時間の総量が多い番組は強い AIが最速で“正解”を出す時代に、あえて足を使い、悩み、汗をかいて答えを探す――そんな“人間の強さ”を真正面から描く、MBS・TBS系バラエティ特番『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』が、15日(15:00〜)に放送される。演出・プロデューサーの水野雅之氏が目指したのは、AIのすごさを見せることではなく、“AIが出した「正解」を人間が超えられるのか”という