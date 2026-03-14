15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、70歳の夫と59歳の妻という新婚さんが登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ今回の新婚さんは、70歳の夫と59歳の妻という大人カップル。夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上で、“和柄のスペシャリス