確定申告の期限は、原則として2月16日～3月15日（日曜日の場合は翌日）までとされています。もし、申告後にやり直しが必要になった場合、期限内であれば何度でもやり直せるのか、疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、申告後に入力漏れの領収書が見つかった場合の対応方法や、修正した場合のペナルティーの有無などについて紹介します。 確定申告は提出後でも修正できる？ 今回のように、確定申告