心付け（こころづけ）とは、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えるために贈る、少額の金銭や品物のことです。冠婚葬祭や旅館での宿泊、工事、引っ越しなど、さまざまな場面で、関係者への現金や飲み物の差し入れといった形で渡す習慣があります。今回は引っ越しの際の心付けについて紹介します。 引っ越しの際の心付けの実態 アットホーム株式会社が2024年に実施したアンケート調査によると、引っ越し時に