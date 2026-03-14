相続したマンションにそのまま住んでいると、「売ったほうが税金面で有利ではないか」と勧められることがあります。ただ、相続した不動産の売却は、いつでも単純に得になるわけではありません。 相続税の話と、売却したときの税金の話は別であり、使える特例も状況によって変わるからです。特に、すでに家族で住んでいるマンションなら、売却によって住まいを失う負担も小さくありません。税金だけに目を向けず、何が本当に得