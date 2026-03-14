納税者に控除対象となる配偶者がいる場合は、「配偶者控除」の対象となります。 ふるさと納税を行った場合などに確定申告した際、夫婦の両方が配偶者控除を申告してしまった場合はどうなるのか、疑問に思うこともあるでしょう。 本記事では、確定申告の期限までにできる「訂正申告」について解説するとともに、税務調査で誤りが発覚する可能性やペナルティーについても紹介します。 配偶者控除を二重に受