『ラ・ラ・ランド』（2016）や『バービー』（2023）、そして『プロジェクト・ヘイル・メアリー』……数々の話題作でメインキャラクターを演じてきたライアン・ゴズリングだが、これまでシリーズ作品にはほとんど出演していない。 そんなゴズリングにとって、数少ない例外が『スター・ウォーズ／スターファイター』だ。 本作は『スター・ウォーズ／スカイウォ