いじめは、なぜ減らないのか。学校現場では、軽い口論や冗談まで「いじめ」として報告せざるを得ない現実があるという。川田公長さんの著書『素人校長ばたばた日記』（三五館シンシャ）から、いじめが“増えて見える”構造を紹介する――。写真＝iStock.com／D76MasahiroIKEDA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／D76MasahiroIKEDA■「悪口好き」の女子生徒にどう指導すべきか本校の定時制課程は単位制のため、転入学はもち