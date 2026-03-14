準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦■ドミニカ共和国 ー 韓国（日本時間14日・マイアミ）韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦した。先発したリュ・ヒョンジン投手は2回途中3失点で降板。韓国に流れを引き寄せることができなかった。初回は3者凡退で抑えたが、2回に強力打線に捕まった。先頭のブラディミール・ゲレーロJr.内野手に四球。ジュニオ