元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、圧倒的なプロポーションを披露した。本田は最近、自身のインスタグラムを更新。最新の近況を収めた数枚の写真を投稿した。【写真】本田仁美、腹筋バキバキ公開された写真には、ネイビーのクロップド丈ジャケットにストレートのデニムパンツを着用した本田の姿が収められている。大胆にカットされたジャケットからは、極限まで引き