ホワイトデーだからといって、同僚から「義理チョコのお返し」をもらっても、それほどテンションは上がらないもの。だからといって「お互い義理なんだし…」と適当な応対をしたら、目の前の相手だけでなく、社内での評判まで悪くなってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ホワイトデーにお返しをくれた同僚男性をムッとさせる一言」をご紹介します。【１】「うーん、これか…