◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が２回に３点を先制した。両チーム無得点の２回１死一塁。カミネロが左翼線への二塁打を放つと、一塁走者だった体重１１１キロのゲレロが激走して生還した。ギリギリのタイミングだったが、送球が三塁ベンチ側にわずかにそれたのを見て、マウンド側から回り込む巧みなヘッドスライディングでタッチをかわして生還し