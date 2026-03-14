◆オープン戦メッツ―マーリンズ（１３日、米フロリダ州ポートセントルーシー＝クローバーパーク）メッツの千賀滉大投手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠のマーリンズ相手のオープン戦に先発し、３回を５三振含むパーフェクト。３７球で無失点に抑え込み防御率は３・１８となった。７日のカージナルスとの初登板では２回２／３を投げ、２発のソロ本塁打を含む３安打２失点で心配されたが。開幕を２週間後に控えた