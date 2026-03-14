新しいLMは静粛性が向上！ レクサスLM｜Lexus LM レクサス「LM」の今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していく「Always On」の思想のもと、乗員がより自然体でくつろげる居住空間を実現するため、細部にわたり改良を施すことで、レクサスらしいおもてなしや優れた静粛性を追求。全車において、タイヤのトレッドパターンを変更し、ロードノイズを低減し、静粛性を高めている。4人乗り仕様の“エグゼクティブ”