◇第6回WBC準々決勝韓国─ドミニカ共和国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）MLB通算78勝を誇る韓国のベテラン左腕、柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）が13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ドミニカ共和国戦に先発。強力打線につかまり2回途中3失点で降板した。初回はタティスをカーブで見逃し三振に仕留めると、3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。ところが