いま、おにぎりに欠かせない「のり」の価格が高騰しています。背景にあるのは、海水温の上昇や少雨。さらに産地によっては、鳥の「カモ」の影響もあるということです。■「のり」全国生産量、2001年度は100億枚超、今年度は…おにぎりの最後の仕上げ。そんな「のり」はいま、貴重な存在。米農園 田町店 中尾義貴店長「のりとコメは全ての商品で使うものなので。コメと同じくらいのりも欠かせない」「金額だと（のり）1箱3万円が3万