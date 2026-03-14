イランによる封鎖が続くホルムズ海峡をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は13日、航行の自由を確保するため船舶の護衛を「段階的に進める」考えを示しました。ホルムズ海峡をめぐっては、新たな最高指導者・モジタバ師が封鎖の継続を呼びかけるなど通航できない状態が続いていて、原油価格が高騰しています。ヘグセス国防長官は会見で、モジタバ師が外見的に傷を負っているとして統治能力を疑問視するとともに、ホルムズ海峡につ