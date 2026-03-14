長引く物価高や都内の住宅価格高騰を背景に、生活費を下げる目的で地方移住を選択する現役世代が増加しています。しかし、見かけの住居費の安さだけで見知らぬ土地へ飛び込むと、想定外の出費に苦しむことも少なくありません。都内でのマイホーム購入を諦め、地方で1,700万円の格安物件を購入したものの、見えない生活コストに耐えかねて、わずか3年で都会へ戻ることになった40代夫婦の事例を紹介します。住居費は下がったが…重く