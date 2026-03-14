婚活市場において、国家公務員で年収700万円超えだと「優良物件」として、女性から人気が集まります。中央省庁で働く為国勤さん（仮名・35歳）も多くの女性とマッチングしましたが、早々に婚活を諦める決断をしました。彼を絶望させたのは、人柄ではなく「公務員の妻という安定」ばかりを追い求める女性たちの本音でした。女性たちの言葉に疲弊し、独身を決意した30代男性の事例を紹介します。国家公務員ならではの「婚活の悩み」