光熱費の高騰で、電気の使い方や節電が気になる一方、日々同じ空間で過ごす夫婦で意見が一致しないこともありますよね。株式会社エネワンでんき（東京都千代田区）が実施した「夫婦間の節電ストレス」についての調査によると、約6割が「エアコン・暖房の温度設定について、配偶者・パートナーと意見が合わないことがある」と回答したことがわかりました。では、配偶者・パートナーの電気の使い方で最も気になることはどのようなこ