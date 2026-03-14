四半世紀にわたって月１回、計３００回を迎えた。京都市伏見区の深草学区で民生委員らが催す「ふれあいミニ喫茶」。２０２５年１２月に開かれた３００回目には、常連のお年寄りに高校生が交じり、名物のカレーを味わいながら談笑した。【写真】年配層と高校生が一緒になってごはんを深草小の空き教室に、赤のエプロン姿の人たちがそろう。「−ミニ喫茶」は２０００年１２月に始まり、深草学区社会福祉協議会の民生委員１１人が