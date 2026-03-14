NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月16日放送の第116話では、トキ（髙石あかり）たちが東京・大久保に引っ越してから10年が経つ。 参考：吉沢亮の凄さは圧倒的な輝きと儚さを両立できること『ばけばけ』錦織の壮絶なご奉公 錦織（吉沢亮）が亡くなった第115話。 第116話では、10年が経ち、トキとヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）と