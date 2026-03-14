私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。私は息子のユウタと娘のナオを連れ、実家に身を寄せました。しかし高校に入って反抗的になった息子は、「母さんは口うるさいから、父さんの家に住む」と言って出て行きました。そのときに元夫とは「息子の高校までの学費は私の方で払う、その代わり大学進学費用は元夫の方で払う」と取り決めたのです。すると1年半ほど経って、息子が突然「そっちの家に戻りたい」と言ってき