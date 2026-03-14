3月2日、栃木県立宇都宮白楊高校で行なわれた卒業式の最中に卒業生50数人の財布から現金が盗まれた。無人の教室に何者かが入り、ロッカーやバッグの中に入れてあった財布から現金だけを抜いていったという。被害総額は数十万円にのぼり、栃木県警が窃盗事件として捜査をしている。卒業式という晴れの舞台を狙った窃盗事件は別の高校で過去にも起きており、今後も注意が必要だ。 【画像】ハレの日が台無し…今後犯人逮捕の決