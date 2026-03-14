＜台湾ホンハイレディース 2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞プロ3年目の吉澤柚月が、「想像以上に難しかった」と語るコースで健闘を続けている。2バーディ・2ボギーでまとめ、トータル1オーバーの3位タイで決勝ラウンドへ。これには本人も驚きの言葉を並べる。【写真】まぶしい！吉澤柚月のドレス風ワンピ2026年シーズンの自身開幕戦は台湾で迎えることになった。世界ランク