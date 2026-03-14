俳優の北川景子が11日、自身のXを更新。「雨清水の最後を見届けて頂きありがとうございました！」と書き出し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）で親子を演じる俳優・板垣李光人と笑顔でピースサインを決めたオフショットを公開した。【写真】「お2人の笑顔にとても心が温まりました」息子役・板垣李光人と笑顔でピースサインを決めた北川景子北川は「立派になった息子のおかげで久しぶりに新しい着物（きっと古着