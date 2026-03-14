◇オープン戦メッツ―マーリンズ（2026年3月14日フロリダ州ジュピター）メッツの千賀滉大投手（33）が13日（日本時間14日）、マーリンズとのオープン戦に先発登板し、毎回の5奪三振を含む3回無安打無失点と開幕に向けて、万全の調整を示した。2度目のオープン戦登板。初回から安定感抜群だった。2つの外野フライでアウトを積み重ねると、3番・ノルビーを代名詞の“お化けフォーク”で空振り三振。2回先頭のポーリーから